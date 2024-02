Kolejna zbrodnia wojenna izraelskiego IDF.

Wiele razy zastanawiałem się jak to możliwe robić takie okropne rzeczy całkiem jawie. Takie Auschwitz na przykład Niemcy się trochę kryli ale raczej większość wiedziała się co tam robią. I nikt z tym nic nie robił... Teraz podobnie. Wszyscy myślący logicznie wiedzą co Izrael robi, ale większość woli się poddać manipulacji medialnej i udawać że "walka z Hamasem" jest ok. Inni mają wypieranie albo ulegają efektowi Semmelweisa. Pokaż całość