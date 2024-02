I kolejny news propagandowy - już nie developerzy, ale tzw. ludzie Rydzyka zostali odnalezieni w księdze wejśc Orlenu. Za tydzień, dwa, kiedy Tusk znowu coś powie o tym, że kwestia reparacji jest wyjaśniona i zamknięta, Der Onet opublikuje kolejny rozdział księgi wyjśc i wejśc Orlenu. A jeżeli to nie wystarczy, by przykryć sprawę z Tuskiem, to opublikują fragment Exodus z sensacyjnym newsem, że księga ta została napisana przez Obajtka, co potwierdzili badacze Pokaż całość