Putin to idiota, chciał być jak Napoleon a zostanie pośmiewiskiem na wieki. Debil, morderca i porobiony przez chirurga plastycznego klops... Se może robić propagandę w TV, to działa tylko na staruchów i impotentów umysłowych. Mógł mieć kraj, który jest prawdziwą UTOPIĄ. Tam w Rosji można żyć ze wszystkiego, ze wspaniałych widoków, z surowców, z historii, absolutnie, to jest miejsce, które mogłoby sprzedawać wszystko, być pozytywnie nastawione na ludzi... a wybrało sprzedaż masakry.