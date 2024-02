Unia Europejska, to już chyba prywatna firma, która działa na potrzeby kilku "głównych beneficjentów", by zaspokoić ich własne potrzeby, czyli gromadzić kapitał, i wywierać wpływy, podstępnie wynaturzyła wolny rynek w całej europie, tworząc dziwny twór, którego zasad działania nie rozumie chyba już żaden wolny ekonomista, albo rozumie jego działanie, jednak stwierdza że to jest jakaś dziwna anomalia, nienaturalna, która działa jak pasożyt! Więc nie dziwcie się że to wszystko zaczyna zawodzić, natury Pokaż całość