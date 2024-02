Tam nie chodzi o żadnych zakładników, ilość ofiar itp. Muslimy skoczyły im do gardeł, a ci dali sobie mandat na unicestwienie ich i odwiecznego problemu z gazą. To co się tam wyrabia to tylko jedno określenie oddaje: LUDOBÓJSTWO i neoholokaust. Mogą sobie przybić piątkę z putinem.