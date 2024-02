Szwajcaria ma 7 ministrów i wskaźnik zadowolenia obywateli jest jednym z największych na świecie, no ale zaraz ktoś będzie miał ból dupy, że to małe państwo, no to Argentyna - obecnie Milei zredukował liczbę do 8, kryzys wymaga cięć a nie zwiększania biurokracji.

Mój wykładowca w kontekście wyborów miał rację - nowy rząd wycofa się z kilku projektów, da inne szkodliwe bardziej lub mniej ale w gruncie rzeczy nic się nie zmieni.