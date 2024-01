Wygląda spoko. Zasięg do 150km, precyzja trafienia 1m. Wystrzeliwane z HIMARSów, albo z wyrzutni, która wygląda jak zwykły kontener kontener 20". Cięzko namierzać coś takiego przed startem.



Po wystrzeleniu może okrążać cel i wcale nie musi lecieć w linii prostej, może skręcać, kluczyć, a na koniec przypiepszyć od tyłu. Cięzko więc namierzać i zestrzelić w czasie lotu.



GLSDB to takie dodatkowe skrzydełka, które dokładają do rakiet M26, których Amerykanie mają od cholery.