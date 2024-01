a to ciekawe, ze wykopowa neoropa wszyskim dookola wypomina prorosyjskosc, a sama korzysta z fejkow sianych na ruskich portalach.

Jak nagrywali Tuska i ferajne w knajpie to napewno w tym maczali palce ruski, ale jak Dworczykowi ktos zhakowal maila i umiescil wszystko na telegramie, to to musi byc 100% prawdy i nie wolno temu zaprzeczac.

Wam idioci to juz nic nie pomoze.