Brawo wykopki. Tyle Gruzinów w Polsce jest przez was. Ile to było pisania jeszcze pięć lat temu, że Gruzini są wspaniali. Jakiś oficjel czytał wykop i wprowadzał w życie wolę narodu. Dzisiaj oczywiście każdy się wyprze, tak jak już nikt nie pamięta czasów, kiedy to Białorusini uchodzili tutaj za najbliższy nam słowiański naród, bo potem takim narodem stali się Ukraińcy. To w parzystą godzinę pisaliście. W nieparzystą śmialiście się ze Szwecji co Pokaż całość