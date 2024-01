Ten Jacek BIlewicz, który do Prokuratury Krajowej został powołany przez Barskiego, który nie mógł go powołać bo sam był powołany nielegalnie ( więc sam nie jest pracownikiem Prokuratury Krajowej)?

Mający funkcję p. o. PK, która to funkcja nie jest zapisana w żadnej ustawie? Ciekaw jestem co fani rządu będą pisać, jak odwołani pójdą do sądów i zaczną wygrywać sprawy.