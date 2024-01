No dobra. Na jego rękach jest krew. Załóżmy, że go nawet posadzą. I co, wszyscy będą zadowoleni, możemy się rozejsc???



A co z dziesiątkami tysięcy cywilnych ofiar i ze zniszczeniami budynków sięgającymi miliardów dolarów???



Mądrzejsze o tym nie wspominać?



Kto za to zapłaci i kto zadośćuczyni rodzinom zabitych ofiar???