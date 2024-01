- Panie prezydencie. Odkryliśmy, że ukradziono 40 mln $ przeznaczonych na zakup amunicji.

- Co?! Natychmiast aresztować winnych i wystawić ich na pokaz społeczeństwu!

- Tylko, że jest problem, to byli pańscy kumple oligarchowie.

- A! To było trzeba tak od razu mówić. Pouczyć ich aby tyle nie kradli i w ramach kary mają część skradzionych pieniędzy wpłacić na moje konto.

A jak w mediach pojawi się informacja na ten temat to Pokaż całość