Nic tak nie niszczy patriotyzmu jak wycieranie sobie mordy symbolami, porównywanie Brauna do Pileckiego, syndrom oblężonej twierdzy, mit wybranego narodu itd.



Nic tak nie zniszczyło kościoła w Polsce jak 8 lat władzy pozal się Boże katolików. Co osobiście uznaje za szczęście w nieszczęściu i mam nadzieję, że da to kopniak do reformacji tej organizacji albo zapoczątkuje jej upadek bądź wycofanie się z życia politycznego.

Z ostatnim rozwiązaniem wiąże duże nadzieje gdyż dostrzegam Pokaż całość