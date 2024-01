Zajebisty artykuł, taki bez szczegółów. Ciekawe dlaczego? A pewnie dlatego, że jakby podali szczegóły to okazałoby się, że w każdym przypadku ułaskawienie miało uzasadnienie i nie pasowałby to do narracji.



Przecież jakby te ułaskawienia były faktycznie tak bulwersujące to z przyjemnością ten pseudo-dziennikarz by je opisał aby jeszcze bardziej podburzyć czytelników no a ograniczył się jedynie to zdawkowego opisu. Ciekawe co go powstrzymało ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )?



Próbowałem Pokaż całość