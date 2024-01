"usuńmy wszystkie instytucje i stanowiska, które są niewygodne, bo nasi nie wygrywają" - szkoda że PiS nie pomyślał to samo o szkodliwych stanowiskach jak prezydenci miast, szczególnie Warszawy i Poznania. Wielu odetchnęłoby z ulgą. Senat w sumie też zbędny, bo po co nam to, skoro mamy sejm?



Lewicowcy na całym świecie mają też tok myślenia "my możemy nawoływać do delegalizacji przeciwników politycznych, ale wy nie możecie" (przykład AfD w Niemczech) - szkoda Pokaż całość