"Bawiły go opowieści o tym jak podpalali domy, a Żydzi wyskakiwali z okien. Jego żołnierze strzelali wówczas do nich jak do kaczek, nazywając ich „spadochroniarzami”.



Fragment "Rozmowy z katem" – utwór literatury faktu autorstwa Kazimierza Moczarskiego

Moczarski pisze jeszcze o zdobyczach złocie i innych kosztownościach które były wysyłane do rzeszy.