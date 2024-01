Ciekawy plan, tylko wykonanie słabe - jakieś 10m za przejściem jest kolejne skrzyżowanie - tam mógł zgodnie z przepisami zawrócić i znowu skręcić w prawo. Byłoby wszystko zgodnie z przepisami ale czy szybciej... wątpliwe. Taki manewr (ten co opisałem, nie ten co typ zrobił) sprawdza się raczej tylko w przypadku gigantycznego korka do lewoskrętu.