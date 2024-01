Co z resztą dobrze widać w wypowiedzi osobiszcza żukowskiego. Pani wyraźnie podkreśla, że jest zakaz obrażania ze względu na pochodzenie, czy inne "cechy chronione". Szkoda, że nie ma zakazu obrażania zwykłych ludzi tak po prostu. A nie, przepraszam, taki przepis o dziwo istnieje, ale nie jest ścigany przez prokuraturę, w przeciwieństwie do obrażania "cech chronionych", więc jest to zabawa dla bogatych. Najmniej praw w tym kraju to ma zwykły, biały, heteroseksualny mężczyzna.