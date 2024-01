Chyba nikt nigdy w takim stopniu nie upolitycznił związków zawodowych. Przykre

Znam relacje z lokalnych spotkań Solidarności. Złego słowa o PiS-ie nie można było powiedzieć, za to Tusk... Mozna tylko sobie wyobrazić, co się działo na samej górze.

Zresztą jak TVP zostałe zabrane PiS-owi, to Solidarność się "odgrażała". Żenujące