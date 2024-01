pis = prl bis.

Nic dodac, nic ująć. Podobnie jak z komuny, toporna propaganda tylko podsycala nastroje opozycyjne, tak i tutaj jedyne co pisowi udalo sie osiagnac to #!$%@? i zmobilizowac ludzi zeby #!$%@? ich ze stolkow.

Do tego wykorzystywanie służb, przesladowanie i szkalowanie osób z innymi poglądami, wprowadzenie do życia myślozbrodni oraz nepotyzm, złodziejstwo i sraczka legislacyjna.