12 stycznia USA i UK zaatakowały ponad 70 celów w północnym Jemenie. Atak wymierzony był we - wspieranych przez Iran - Huti, którzy od listopada regularnie atakują statki handlowe na Morzu Czerwonym, które stanowi jedną z kluczowym dróg morskich. To właśnie tędy przechodzi ok. 12% światowego handlu.