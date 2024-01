Buhaha.... ale czego nie rozumiesz ? O to chodzi PISowi. Że w naszym kraju mają być ludzie równi.... i równiejsi. Ty ukradniesz serek za 10 PLN to do pierdla cie wsadzą. Ludzie PIS odwalą aferę to ich Pierdoła-Prezydent w pałacu przyjmie i ułaskawi. Nie może być tak żeby ich ludzie siedzieli. Prawo, przepisy, kary etc. są dla zwykłych ludzi nie dla elity PIS.