Nie żebym bronił Gigabyte, jeżeli to funkcjonalnośc którą wyłączą nowszym biosem w juz kupionych płytach to wiadomo co im w co. Natomiast umówmy się, lista płyt które mają mieć ograniczone OC to naprawde NAJNIŻSZE modele. Podkręcanie na nich prądożernych modeli to proszenie się o kłopoty, albo będzie przegrzewal sie VRM, albo będzie niestabilnie, albo jedno i drugie.