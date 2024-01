Pokaż całość

W tym momencie Adamowicz już nie był "swoim" prezydentem.Młody Wałęsa nazwał go "mechanizmem niszczącym" KO, Schetyna zabraniał politykom PO rozmawiać w obecności Adamowicza.Tak naprawdę to to zabójstwo było najbardziej na ręke właśnie Koalicji Obywatelskiej.Wszystkie problemy zniknęły,a nawet dał się je przekuć na "kult świętego" oraz męczennika i rzekomą ofiarę PiSu.A zostało umożliwione przez oragnizację WOSP Owsiaka.Który tuż po zabójstwie zachowywał się dziwnie - radosny, entuzjastycznie