Pokaż całość

O tym pisałem już 5 lat temu że Facebook już obecnie jest w fazie upadku ale powolnego. Ludzie już są zmęczeni tym syfem. Nawet widać bardzo mały ale jednak rozkwit ponownie for internetowych w niektórych tematykach. Ludzie mają dość pustego generowania treści na grupach FB jaka nie jest do wyszukania i znika. Jeszcze część przechodzi z jednego sociala na inny ale i tak jest to coraz mniejsze zagospodarowanie. Sociale same sobie to