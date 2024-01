Te wszystkie pionki z tych rad nadzorczych, rad społecznych powinni być odwołani jakoś hurtowo. To jest niepojęte co PiS zrobił z tym krajem i o jakiej skali złodziejstwa mamy do czynienia jak jednak osoba potrafi być w kilku radach nadzorczych i ciągnąć kasę dosłownie za nic.