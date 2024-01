A potem będzie: w dotacjach wróciło do nas więcej niż płacimy składki na UE, więc jesteśmy na plus. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Edit: Coś mi się pomyliło i napisałem komentarz nie na temat, no trudno niech zostanie.



Na swoją obronę dodam że, nie przeszłoby mi do głowy że CPK może mieć coś wspólnego z oftarzami i remontami kościołów, pierwsze skojarzenie to były jakieś dotacje unijne.