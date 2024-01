To żeby dodać coś pozytywnego, wśród tylu negatywnych komentarzy to za kwotę wolną 30 000zł należą mu się podziękowania. Resztę oceniajcie jak chcecie, ale dalej mielibyśmy 3 000zł (lub 8 000zł) kwoty wolnej, poniżej minimum egzystencji i minimum socjalnego jak przez kilkanaście lat.



Ciekawe czy PO dotrzyma obietnicy wprowadzając 60 000zł. Chociaż mogliby to powiązać z minimalną lub średnią by zwiększała się automatycznie