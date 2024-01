Wiecie, co jest najlepsze? Myślę, że od Rydzyka pójdą gorzkie słowa, ale nie popłynie tyle jadu i nienawiści, co z Republiki.

On (czy raczej jego mocodawcy) jest chciwy, ale cwany. To nie idiota Sakiewicz i wie, że moze lepiej się przyczaić, a coś tam w przyszłości może mu się jeszcze skapnąć. Przetrwał wszystkie rządy, łącznie z dwoma SLD, to na PO ma się wyłożyć?