Postępowanie jest w sprawie a nie przeciwko komuś.

To duża różnica.

Przy postępowaniu „w sprawie”, nie ma żadnych oskarżonych, prokurator po otrzymaniu donosu jedynie sprawdza co się wydarzyło i czy w ogóle ktokolwiek złamał prawo.

Dopiero jeśli uzna, że doszło do złamania prawa i ustali sprawcę to może wszcząć postępowanie przeciwko komuś.