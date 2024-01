Czy tylko ja uważam że cała ta reakcja to zwykłe podłe cancel culture?

Większości ludzi tak naprawdę nie obchodzi żadna sprawiedliwość, ani to że ktoś na antenie powiedział coś nieprzyzwoitego. Bo jeśli by tak faktycznie było to cała krytyka spadłaby na tego faceta, a nie na telewizję. Gdyby ta wypowiedź padała ze strony prowadzącego program to jeszcze bym zrozumiał. Ale z tego co widzę to facet był tam jedynie gościem. Mało to Pokaż całość