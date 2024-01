Kaczyński po jednym pytaniu, zdaniu wpada w szał i zaczyna obrażać, krzyczeć ogólnie zachowuje się jak ktoś ponad wszystkimi! Ktoś większy, ważniejszy, ktoś kogo prawo i reguły nie dotyczą.

Ciekawe jak się zachowa przed komisją? Będą go maglować przez kilka godzin. Zadawać najtrudniejsze pytania. Cała jego strefa komfortu zniknie a on sam będzie się czuł jak kurczak na ruszcie.

Ta komisja pokaże nam z jak małym człowieczkiem mamy do czynienia.