Polska kraj skorumpowany rządzony przez przestępców. Gdzie ten typ powinien zostać nie tylko wsadzony do pierdla na 10 lat to jeszcze stracić prawo do emerytury oraz mieć prześwietlone działania na 10 lat wstecz dechuzji czy nie łamał prawa wczęsniej i w jakim zakresie w tym fedruracji, łapówek, na zlecenie umarzania sprawe itp.