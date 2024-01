Już dawno to mówiłem, ale dostawałem lawinę minusów od wypokowych aktywistów drogowych co ruch drogowy znają tylko ze zbiorkomu, jak zacząłem drążyć pytaniami to od ilu metrów na chodniku ten pieszy ma pierwszeństwo nie dostawałem odpowiedzi ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )