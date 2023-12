To tylko pokazuje jak destrukcyjna jest PiSowska sekta. Jeśli ktoś choćby w najmniejszej kwestii się z nią nie zgadza to wyznawcom Kaczyńskiego nie wystarczy stwierdzenie "on ma swoje zdanie i się myli, a my mamy swoje i mówimy prawdę". O nie. Taki ktoś staje się od razu śmiertelnym wrogiem, którego za wszelka cenę i wszelkimi sposobami trzeba zniszczyć. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to polityk, lekarz, nauczyciel czy nastolatek.