Patrzcie jakie w ostatnich latach mamy precedensy:

-politycy zadłużą państwo to ci wejdą na konto i ściągną kasę w myśl solidarności społecznej (Grecja)

-politycy doprowadzą do wojny to jak nie będziesz chciał za nich ginąć to będziesz ścigany jak najgorszy zbrodniarz...



A ci co się cieszą z takiego obiegu sprawy, to pamiętajcie że przy ewentualnym konflikcie u nas to może was to samo spotkać.