Nie zrozumieli tego. My dobrowolnie przyjmiemy uciekinierów "wojennych", którzy nie chcieli przybyć do naszego biednego państwa. Jeśli tego nie zrobimy - zapłacimy karę. Ale przecież nie otworzymy dla nich obozów koncentracyjnych zostawionych nam przez Niemców? Nie otworzymy. Prawda? Jak nam uciekną z punktu relokacji to wypełni się formularz ucieczki z punktu relokacji i wyśle do Brukseli. Taki azylant złapany na ucieczce z bezpiecznego miejsca będzie z marszu na cenzurowanym. Bo ewidentnie nie Pokaż całość