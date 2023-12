Jakby wybuchła wojna w Polsce i byłoby ostro, to myślicie, że będziecie szkoleni przez np. pół roku?

Chyba żartujecie. Czas będzie kluczowy, trzeba jak najszybciej zatrzymać atakującego, żeby jego uderzenie straciło impet. Jak będziecie siedzieć pół roku na szkoleniu, to okupant rozjedzie już całą Polskę.



Obowiązkowa służba w wojsku to jedyne rozwiązanie. Jak to wprowadzić, jak to zrobić? Nie wiem.

Można na wiele opcji:

Dla mężczyzn i kobiet.

Dla mężczyzn, a kobiety