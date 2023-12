Jednej rzeczy nie pojmuję. Dlaczego nowy rząd rozpoczyna czyszczenie od dołu, zamiast od góry? Pierwsze co należało zrobić to odwołać członków Rady Mediów Narodowych. Żaden organ i żaden sąd nie może zakwestionować takiego odwołania. Jak tak się przejmują pisowską, niekonstytucyjną ustawą, to i tak są dobre podstawy do zupełnie "legalnego" odwołania przynajmniej Czabańskiego z Rady. Na co oni czekają? To samo z TK, który za chwilę zacznie wydawać "wyroki" torpedujące.