Może to niepopularne na WYkopie, ale zwykłym ruskom, którzy zostali powołani w kamasze na tę imprezę to jednak współczuję w ch*j.



Przeżyć piekło na Ukrainie i zostać rozwalonym albo kaleką i wrócić do biedowania na Głubince za Fiutina i innych katabasów oligarchów.



Temu i tak się upiekło.



Inna sprawa to to, ze wielu z nich popiera to gówno.