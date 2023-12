Wczorajsze wydanie było miałkie, ale dzisiejsze naprawdę daje nadzieję, na powrót normalności. Jakoś mnie uspokoiło. Straszne jest do jakiej szczujni, #!$%@?, chamkstwa i kłamstwa przyzwyczaił mnie ten #!$%@? PiS przez te 8 lat, a widziałem tych wiadomości może 6 odcinków + kawałki z wykopu. To jest nowa jakość i wrażenie, że wrócił wykształcony stary, bo do tej pory domem rządził pijany wujek.