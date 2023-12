Miłość do ojczyzny i drugiego mężczyzny ;) W PiS podobno jest więcej homoseksualistów niż we wszystkich partiach razem wziętych, w tym na czołowych stanowiskach, niestety wszyscy z nich to hipokryci wstydzący się własnej seksualności przed własnym elektoratem. Rosyjskie służby specjalne oczywiście nigdy by nie wpadły na pomysł by wykorzystać orientacje seksualną konserwatywnych polityków będących gejami celem ich szantażowania. Tacy hipokryci piastujący wysokie stanowiska państwowe, to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.