Pokaż całość

Polecam fragment około 6:12 (wcześniej zresztą też). Zwróćcie uwagę na sposób zadawania pytań przez "dziennikarza". On się nie pyta o to, co się wydarzyło. On stwierdza, co się wydarzyło i każe jedynie przytaknąć:- Ale on uszkodził pani rękę (tu pada potwierdzenie), rzucił się na panię (tu nie pada potwierdzenie).Jednak tym sposobem widz dostaje przekaz, że ochroniarz zaatakował posłankę.Więc mamy tu zarówno pytania z tezą jak i wprowadzanie