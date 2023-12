Moze mi ktos wytlumaczyc, jak rzad bez wotum zaufania podejmuje jakiekolwiek decyzje? Czy to nie bylo tak, ze de facto do czasu uzyskania wotum powinien rzadzic poprzedni rzad i Glinski a nie ona ? Jakim prawem ktos moze byc tymczasowym ministrem 2 tygodnie i w ogole jakiekolwiek decyzje podejmowac ? Wyobrazcie sobie, ze Duda dalby np. misje skladania rzadu Kukizowi. Kukiz bierze rzad, 2 tygodnie, wydaje miliony i odchodzi? O co tu Pokaż całość