Ja to w 100% rozumiem czemu Kamiński z Wąsikiem zaprotestowali. PIS jest obecnie w opozycji i absolutnie nic nie zwiastuje, że Koalicja jest gotowa się pożreć i rozpaść, przynajmniej dopóki mają wspólne cele w postaci osłabiania pozycji Pisu. Jeden poseł w te czy we w tę nie zmieni drastycznie sytuacji na lepsze, chyba że Vodzh wierzy, że koalicja się rozpadnie i będzie za rok negocjował z ludowcami no wtedy to każdy głos Pokaż całość