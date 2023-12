Zaznaczmy, że w tym przypadku resort Czarnka był nieco powściągliwy, bo nie zgodził się na wszystkie zakupy "Dumnych z Elbląga". Nie przyznano im pełnej wnioskowanej dotacji, za którą chcieli kupić również m.in. drona, hełmy do paintballa i dmuchany zamek.

Tak trzeba żyć.Tak poważnie, to mnie w tym artykule najbardziej bawi (oczywiście to śmiech przez łzy), że to wszystko dostawały jakieś "narodowe" fundacje wydmuszki. Kraść można, ważne, że patriotycznie!