Zmienie nazwę jak wcześniej z porozumienia centrum na pis a teraz z pis na POlska Super i znowu u koryta w tym głupim narodzie. Oraz powiedzą w reklamach że to jedyna partia co nie kradłą :-D choć była jedyną co kradała wszystko co popadnie. To nie ma znaczenia dla Polskiego wyborcy sarmata.