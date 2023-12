Wpuscie tej dziczy wincej( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) a poczekajcie jeszcze co sie bedzie dzialo jak te kacapy beda wracac do prujacych sie u nas anastasji i innych dziewaszek( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) bedzie 20's is a new 90's