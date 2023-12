"wojsko humanistyczne", nie humanitarne, wy goje czytanie ze zrozumienie się kłanie, to znaczyć że armia czyta podczas wrzucania granaty do piwnicy z cywili, czyta książkę na telefonie, ewentualnie czyta audiobooka: reb Singera, Protokoły mędrców Syjonu(wydanie nieistniejące, poprawione, dostosowane do ery cyfrowej), Mein Kampf gegen die Gojim. Wy uważajcie bo to niemądrze tyle wykopywać na nasza niekorzyść, będzie w senacie US spotkanie w wasza sprawa.