Z tym kryzysem humanitarnym na granicy, że nie można na zachód wyjechać to akurat zaleta PiSu więc nie rozumiem po co o tym przypominają.

Na tym polega granica żeby nie można było sobie przejść spokojnie dalej na zachód. Za PO to by wpuszczali jak leci i dawali jeszcze darmowe jedzenie i bliety do Berlina.